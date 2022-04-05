ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» одержал большую победу«Интер» остался в гонке за титул, «Ювентус» сошел
  • 23:52
    • «Арсенал» крупно проиграл «Кристал Пэласу», у Андерсена два ассиста
  • 23:44
    • «Милан» не справился с «Болоньей»
  • 22:55
    • Польша призвала исключить россиян из МОК и международных спортивных федераций
  • 22:18
    • «Спартак» объявил о переходе Ларссона в АИК
  • 22:11
    • СКА победил ЦСКА и сравнял счет в финале Западной конференции
    Все новости спорта

    Лос-Анджелес — Калгари. Смотреть онлайн в прямом эфире

    05.04.2022 в 05:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Лос-Анджелес — Калгари

    Хоккей НХЛ Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на НХЛ
    Лос-Анджелес и Калгари начнут матч в 05:30 в регулярном сезоне НХЛ, 05.04.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Калгари» — «Лос-Анджелес» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Калгари» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Калгари»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Калгари.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» забить на поле «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Ливерпуль» подтвердит статус фаворита матча
  • «Бенфика» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Прогнозы на Лигу чемпионов с высокими коэффициентами
  • Топ-5 отчаянных прогнозов на 1/4 Лиги чемпионов. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьФрибет €130 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Топ-5 отчаянных прогнозов на 1/4 Лиги чемпионов
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Питтсбург — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  5.30
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Даллас — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие