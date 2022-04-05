начнут матч в 05:30 в регулярном сезоне НХЛ, 05.04.2022.

Последний матч между собой: «Калгари» — «Лос-Анджелес» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Калгари» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Калгари»).

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