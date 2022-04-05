ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» поднялась на второе местоИгра «Барселоны» и Педри должны пугать остальных
  • 15:56
    • Боб Хартли покинул пост главного тренера «Авангарда»
  • 10:45
    • Агент: Бариновым интересовался один из ведущих испанских клубов
  • 09:44
    • «Филадельфия» обыграла «Кливленд» и вышла в плей-офф, Эмбиид набрал 44 очка
    Все новости спорта

    Коламбус — Бостон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    05.04.2022 в 02:00 начнется матч в НХЛ Коламбус — Бостон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 05.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Коламбус — Бостон в НХЛ.

    ТопФрибетПолучитьВ приложенииТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Бостон» — «Коламбус» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коламбус» — «Бостон». Коэффициент ставки — 2.09.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Коламбус»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус — Бостон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнБесплатно, нужна регистрация
    Фрибет 2000Новым игрокам

    Акция к игре от букмекера Винлайн. Зарегистрируйся в приложении и получи бесплатно для ставок 2000 рублей. Ставь их на что угодно, с любым коэффициентом. Все, что выиграешь — твоё.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Еще одну игру в «Ледовом» СКА провалит?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • «Милану» пора одержать уверенную победу
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Арсенал» и «Кристал Пэлас» снова сыграют вничью?
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет 2000 рублей в приложении ИгратьУвеличенный фрибет 2000 рублей всем ИгратьДжекпот 450 млн. рублей ИгратьФрибет 1500 рублей + просмотр матчей ИгратьБонус до 7000 руб. новым клиентам ИгратьБонус 25 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьФрибет 1000 рублей после регистрации ИгратьVIP-бонус 19 500 руб., промо: LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Питтсбург — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие