Последний матч между собой: «Бостон» — «Коламбус» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коламбус» — «Бостон». Коэффициент ставки — 2.09.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Коламбус»).
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