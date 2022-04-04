Последний матч между собой: «Вегас» — «Ванкувер» 7:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ванкувер» — «Вегас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.51.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:3 (победит «Ванкувер»).
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