начнут матч в 19:30 в Кубке Гагарина по хоккею, 04.04.2022.

Последний матч между собой: «СКА» — «ЦСКА» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 2.36 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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