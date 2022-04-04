В 04:00 04.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Даллас» — «Сиэтл Кракен» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Даллас»).

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