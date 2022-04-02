начнут матч в 04:00 в регулярном сезоне НХЛ, 02.04.2022.

Последний матч между собой: «Сент-Луис» — «Эдмонтон» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Сент-Луис». Коэффициент ставки — 3.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Сент-Луис»).

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