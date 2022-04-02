В 02:30 02.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Оттава» — «Детройт» 4:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Детройт» — «Оттава». Коэффициент ставки — 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «Оттава»).

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