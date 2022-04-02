начнут матч в 05:30 в регулярном сезоне НХЛ, 02.04.2022.

Последний матч между собой: «Анахайм» — «Аризона» 5:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Анахайм»).

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