В 03:00 01.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Питтсбург» — «Миннесота» 4:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Миннесота» — «Питтсбург». Коэффициент ставки — 2.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «Питтсбург»).

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