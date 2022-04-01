ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРазворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины
    Все новости спорта

    Каролина — Монреаль. Смотреть онлайн в прямом эфире

    01.04.2022 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Каролина — Монреаль

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 01.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Каролина — Монреаль в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Каролина» — «Монреаль» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Каролина»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Монреаль.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Кёльн» вырвет победу в этом матче
  • «Унион» — «Кёльн». Прогноз и ставки
  • 3.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Баффало — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие