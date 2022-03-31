В 04:30 31.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 2:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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