ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРазворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины
  • 19:34
    • Стало известно расписание матчей 1/4 Кубка России
    Все новости спорта

    Аризона — Сан-Хосе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    31.03.2022 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Аризона — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Аризона и Сан-Хосе начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 31.03.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сан-Хосе» — «Аризона» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сан-Хосе»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Аризона — Сан-Хосе.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 15Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Американцы оформят выход в финальную часть ЧМ
  • Коста-Рика — США. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.08
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Коста-Рика — США
  • Футбол
  • Сегодня в 04:05
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Панама — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 04:05
    •  2.22
  • Прогноз на матч Миннесота — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Анахайм — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Айлендерс — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Флорида — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие