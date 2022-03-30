начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 30.03.2022.

Последний матч между собой: «Нэшвилл» — «Оттава» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нэшвилл» — «Оттава» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Оттава»).

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Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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