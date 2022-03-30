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    Металлург Мг — Авангард. Смотреть онлайн в прямом эфире

    30.03.2022 в 17:00 начнется матч в плей-офф КХЛ Металлург Мг — Авангард

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:00 30.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Металлург Мг — Авангард в плей-офф КХЛ.

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    Последний матч между собой: «Авангард» — «Металлург Мг» 5:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Мг» — «Авангард» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Металлург Мг»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Металлург Мг — Авангард.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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