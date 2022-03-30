В 17:00 30.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч между собой: «Авангард» — «Металлург Мг» 5:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Мг» — «Авангард» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Металлург Мг»).

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