Последний матч между собой: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» 6:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коламбус» — «Нью-Йорк Айлендерс». Коэффициент ставки — 1.98.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).
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