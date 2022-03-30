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    Анахайм — Даллас. Смотреть онлайн в прямом эфире

    30.03.2022 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Анахайм — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 30.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Анахайм — Даллас в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Анахайм» — «Даллас» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Даллас». Коэффициент ставки — 3.34.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Даллас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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