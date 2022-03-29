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    Вашингтон — Каролина. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.03.2022 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Вашингтон — Каролина

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Вашингтон и Каролина начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 29.03.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Каролина» — «Вашингтон» 3:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вашингтон» — «Каролина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.24.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Каролина»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Каролина.

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