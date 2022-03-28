начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 28.03.2022.

Последний матч между собой: «Монреаль» — «Нью-Джерси» 1:7 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Нью-Джерси»).

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