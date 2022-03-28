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    Нэшвилл — Филадельфия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.03.2022 в 01:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Нэшвилл — Филадельфия

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 01:00 28.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Нэшвилл — Филадельфия в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Филадельфия» — «Нэшвилл» 5:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нэшвилл» — «Филадельфия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Нэшвилл»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нэшвилл — Филадельфия.

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