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    Авангард — Металлург Мг. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.03.2022 в 19:30 начнется матч в плей-офф КХЛ Авангард — Металлург Мг

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 28.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Авангард — Металлург Мг в плей-офф КХЛ.

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    Последний матч между собой: «Металлург Мг» — «Авангард» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Авангард» — «Металлург Мг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:3 (победит «Авангард»).

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