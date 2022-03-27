В 02:00 27.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Флорида» — «Оттава» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оттава» — «Флорида». Коэффициент ставки — 2.42 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:5. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 5:5.

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