Последний матч между собой: «Флорида» — «Оттава» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оттава» — «Флорида». Коэффициент ставки — 2.42.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:5.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 5:5.
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