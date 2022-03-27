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    Даллас — Ванкувер. Смотреть онлайн в прямом эфире

    27.03.2022 в 02:00 начнется матч в НХЛ Даллас — Ванкувер

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Даллас и Ванкувер начнут матч в 02:00 в НХЛ, 27.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Ванкувер» — «Даллас» 6:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Ванкувер». Коэффициент ставки — 2.04.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Даллас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Ванкувер.

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