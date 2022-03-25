В 02:30 25.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Детройт» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Детройт»).

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