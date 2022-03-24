начнут матч в 02:30 в регулярном сезоне НХЛ, 24.03.2022.

Последний матч между собой: «Питтсбург» — «Баффало» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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