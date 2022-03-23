В 02:00 23.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Сент-Луис» — «Вашингтон» 5:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вашингтон» — «Сент-Луис». Коэффициент ставки — 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Сент-Луис»).

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