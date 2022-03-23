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    Питтсбург — Коламбус. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.03.2022 в 02:00 начнется матч в НХЛ Питтсбург — Коламбус

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 23.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Питтсбург — Коламбус в НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Коламбус» — «Питтсбург» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Питтсбург»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Питтсбург — Коламбус.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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