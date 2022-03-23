В 02:00 23.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч между собой: «Тампа-Бэй» — «Каролина» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Каролина» — «Тампа-Бэй». Коэффициент ставки — 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:3 (победит «Каролина»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Тампа-Бэй.

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