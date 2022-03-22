В 19:30 22.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Гагарина по хоккею.

Последний матч между собой: «Металлург Мг» — «Авангард» 5:7 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Авангард»).

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