начнут матч в 00:00 в регулярном сезоне НХЛ, 21.03.2022.

Последний матч между собой: «Даллас» — «Вашингтон» 0:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Вашингтон»).

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