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    Сан-Хосе — Аризона. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.03.2022 в 02:00 начнется матч в НХЛ Сан-Хосе — Аризона

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сан-Хосе и Аризона начнут матч в 02:00 в НХЛ, 21.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Сан-Хосе» — «Аризона» 8:7 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Аризона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Сан-Хосе»).

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