начнут матч в 14:30 в плей-офф КХЛ, 20.03.2022.

Последний матч между собой: «Металлург Мг» — «Авангард» 1:8 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Мг» — «Авангард». Коэффициент ставки — 2.41 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Авангард»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Металлург Мг — Авангард.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 15€ Новым игрокам