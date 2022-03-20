начнут матч в 00:00 в НХЛ, 20.03.2022.

Последний матч между собой: «Сент-Луис» — «Коламбус» 6:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

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