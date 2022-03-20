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    Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.03.2022 в 21:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Филадельфия и Нью-Йорк Айлендерс начнут матч в 21:00 в регулярном сезоне НХЛ, 20.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 4:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

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