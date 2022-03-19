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    Сан-Хосе — Колорадо. Смотреть онлайн в прямом эфире

    19.03.2022 в 05:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сан-Хосе — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:30 19.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Сан-Хосе — Колорадо в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Колорадо» — «Сан-Хосе» 6:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Колорадо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Колорадо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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