начнут матч в 21:00 в НХЛ, 19.03.2022.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Даллас» 4:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:3 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

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