В 21:00 19.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч между собой: «Чикаго» — «Миннесота» 0:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Миннесота» — «Чикаго» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Миннесота»).

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