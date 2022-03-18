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    Ванкувер — Детройт. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.03.2022 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Ванкувер — Детройт

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 18.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Ванкувер — Детройт в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Детройт» — «Ванкувер» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ванкувер»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ванкувер — Детройт.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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