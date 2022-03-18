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    Металлург Мг — Авангард. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.03.2022 в 17:00 начнется матч в Кубке Гагарина по хоккею Металлург Мг — Авангард

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    Металлург Мг и Авангард начнут матч в 17:00 в Кубке Гагарина по хоккею, 18.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Авангард» — «Металлург Мг» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Мг» — «Авангард». Коэффициент ставки — 2.09.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Авангард»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Металлург Мг — Авангард.

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