начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 17.03.2022.

Последний матч между собой: «Тампа-Бэй» — «Сиэтл Кракен» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл Кракен» — «Тампа-Бэй». Коэффициент ставки — 2.67 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «Тампа-Бэй»).

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