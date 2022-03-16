начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 16.03.2022.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс». Коэффициент ставки — 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

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