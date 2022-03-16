начнут матч в 05:30 в НХЛ, 16.03.2022.

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Колорадо» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

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