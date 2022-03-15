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    Оттава — Аризона. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.03.2022 в 02:30 начнется матч в НХЛ Оттава — Аризона

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Оттава и Аризона начнут матч в 02:30 в НХЛ, 15.03.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Аризона» — «Оттава» 8:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оттава» — «Аризона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Аризона»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Оттава — Аризона.

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