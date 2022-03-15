начнут матч в 02:30 в НХЛ, 15.03.2022.

Последний матч между собой: «Аризона» — «Оттава» 8:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оттава» — «Аризона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Аризона»).

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