начнут матч в 02:30 в регулярном сезоне НХЛ, 14.03.2022.

Последний матч между собой: «Анахайм» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

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