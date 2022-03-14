ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Салах внес свой вклад в победу «Ливерпуля»«Ливерпуль» не спешит моргать в гонке с «Манчестер Сити»
  • 20:56
    • «Спартак» проиграл «Краснодару», Сперцян оформил дубль
  • 18:55
    • «Челси» вырвал победу у «Ньюкасла»
  • 18:27
    • «Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями Советов»
  • 19:29
    • «Байер» с Азмуном проиграл «Кельну»
  • 19:02
    • «Страсбур» обыграл «Монако», «Метц» и «Ланс» разошлись ничьей, «Реймс» победил «Анже»
    Все новости спорта

    Коламбус — Вегас. Смотреть онлайн в прямом эфире

    14.03.2022 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Коламбус — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Коламбус и Вегас начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 14.03.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Вегас» — «Коламбус» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коламбус» — «Вегас». Коэффициент ставки — 2.13.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Коламбус»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус — Вегас.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    300Новым игрокам

    Букмекерская контора Sportbet предлагает всем новым клиентам беспроигрышную ставку $50. Делайте ставку, если она не сыграет, то вы ничего не потеряете.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» еще раз обыграет «Лестер»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Прервет ли «Лейпциг» беспроигрышную домашнюю серию «Гройтера»?
  • «Гройтер Фюрт» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли «Барса» разгромить «Осасуну»?
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Алькарас — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бруксби — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кирьос — Руд
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие