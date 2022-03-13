В 05:30 13.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» 3:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.57 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лос-Анджелес»).

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