ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАСупер Марио. Гол Фернадеса принес ЦСКА непростую победу в дерби с «Локо»
  • 20:53
    • ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» в столичном дерби
  • 19:26
    • «Бавария» не справилась с «Хоффенхаймом»
  • 18:29
    • «Динамо» на выезде разгромило тульский «Арсенал»
  • 18:19
    • «Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон»
  • 22:05
    • «Ювентус» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Мораты
    Все новости спорта

    Оттава — Чикаго. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.03.2022 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Оттава — Чикаго

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 13.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Оттава — Чикаго в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Чикаго» — «Оттава» 5:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Оттава»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Оттава — Чикаго.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    300Новым игрокам

    Букмекерская контора Sportbet предлагает всем новым клиентам беспроигрышную ставку $50. Делайте ставку, если она не сыграет, то вы ничего не потеряете.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» снова не сможет выиграть у середняка?
  • «Милан» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Что покажет против «Лос-Анджелеса» «Интер Майами»?
  • «Интер Майами» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Спартак» разгромит «Краснодар»
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 марта
  • Завтра в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Милан — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Интер Майами — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Клермон — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рублев — Кепфер
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Пол — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бублик — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Карацев — Джонсон
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие