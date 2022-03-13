В 03:00 13.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч между собой: «Чикаго» — «Оттава» 5:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Оттава»).

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