Директор «Северстали»: У нас нет опасений, что Разин куда-то уйдёт

Директор «Северстали»ответил на вопрос о возможном уходе из клуба главного тренера команды

«Разин у нас на контракте ещё на следующий год — вообще разговоров нет. Это будет чисто его желание — захочет он уйти или нет. У нас нет опасений, что он куда-то уйдёт.

Тимашов, Гуслистов, Вовченко — все они ограниченно свободные агенты, сам по себе никто уйти не может. Только за компенсацию», — цитирует Канакова ТАСС.

Специалист возглавляет команду с 2018 года. Под его руководством «Северсталь» в текущем розыгрыше плей-офф в первом раунде с московским «Динамо» дошла до седьмого матча. При этом подопечные Разина вели в серии со счётом 2-0 после двух гостевых игр.