начнут матч в 20:30 в регулярном сезоне НХЛ, 12.03.2022.

Последний матч между собой: «Сент-Луис» — «Нэшвилл» 5:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Нэшвилл»).

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