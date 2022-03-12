В 17:00 12.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч между собой: «Ак Барс» — «Авангард» 4:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Авангард» — «Ак Барс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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