Последний матч между собой: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис» 5:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Сент-Луис»).
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